الجزائر.. 4 قتلى على الأقل في تدافع لدخول حفل موسيقي

لقي 5 أشخاص لقوا مصرعهم وجرح آخرون في الجزائر في تدافع أثناء الدخول لحضور حفل مغني شهير أقيم الليلة الماضية في العاصمة.

ونقلت فضائية "النهار" المحلية عن مصادر طبية إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء التدافع الذي وقع أمام "ملعب 20 أوت" بوسط العاصمة الجزائر الذي شهد توافد الآلاف لحضور حفل للمغني الجزائري الفرنسي سولكينج.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى "مصطفى باشا" بالعاصمة.

ولفتت القناة إلى أن وكيل النيابة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمر بفتح تحقيق إثر انتقاله إلى مكان الحفل لمعاينة الحادث.

في السياق ذاته، أفاد موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية بأن القتلى هم 3 شباب وفتاتان إلى جانب 21 جريحا، موضحا أن الضحايا سقطوا جراء التدافع الناجم عن توافد الآلاف أمام مدخل "ملعب 20 أوت" قبل بداية الحفل.

ولم تصدر أي حصيلة رسمية حول الحادث حتى الساعة 8:40 ت.غ، كما لم يتناولها الإعلام الحكومي.

وسولكينج هو مغني فرنسي من أصل جزائري له شهرة واسعة في أوساط الشباب خاصة في المغرب العربي وعرف بأغنية "الحرية".



وحسب فضائية "البلاد" الخاصة فإن ما لا يقل عن 4 أشخاص قتلوا وجرح العشرات في تدافع ليلة أمس أمام ملعب 20 أوت بوسط العاصمة بعد توافد الآلاف لحضور حفل للمغني الجزائري الفرنسي المسمى سولكينج.