مقتل مستوطنة يهودية متأثرة بجراحها بعد انفجار عبوة ناسفة في الضفة الغربية

أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل مستوطنة يهودية، متأثرة بجروح أصيبت بها، بانفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة وسط الضفة الغربية.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف إن المستوطنة توفيت متأثرة بالجروح الخطيرة التي أصيبت بها.

وضباح اليوم أصيب 3 مستوطنين تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية، حسب الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية.



وقال الجيش، في بيان له : "تقارير عن عملية بالقرب من دوليف قرب رام الله، كما يبدو هناك 3 مصابين في المكان".



وأضاف: "التفاصيل قيد الفحص وقوات الجيش تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن 3 مستوطنين أصيبوا بالحادث بينهم حالة حرجة للغاية (توفيت لاحقا).