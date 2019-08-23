"ي ب ك" الإرهابي يعذب شابين عربيين رفضا الانضمام للتجنيد الإجباري

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لأحد عناصر تنظيم "ي ب ك" الإرهابي المدعوم من واشنطن، أثناء قيامه بتعذيب شابين بطريقة وحشية.

وأشار الناشطون إلى أن الشابين من عشيرة الدمالخة العربية في سوريا، وأن سبب التعذيب هو رفض الشابين الانضمام إلى التجنيد الإجباري الذي يفرضه التنظيم على كل الشباب الذكور والإناث في الأماكن التي يسيطر عليها.

ويظهر في المقطع المصور - لم يتسنى التأكد من صحته أو تاريخ نشره- أحد عناصر ي ب ك وهو يقوم بجلد شابين تم تعليقهما من السقف، بينما الدماء تسيل على جسديهما.

وفي يوليو/ تموز الماضي انتشر فيديو مشابهة لأحد عناصر ي ب ك الإرهابي يقتل فيه شابين عربيين فرا من التجنيد الإلزامي الذي يفرضه التنظيم.

و"ي ب ك" هو الجناح العسكري لتنظيم "ب ي د" الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي.