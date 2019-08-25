الجبهة التركمانية: هجوم داقوق يستهدف التركمان

اعتبرت الجبهة التركمانية في العراق، الأحد، أن قصف قضاء داقوق بمحافظة كركوك (شمال)، السبت، بقذائف الهاون، استهداف للتركمان.

وقال نائب رئيس الجبهة، حسن توران، في بيان، إن "قذائف الهاون التي طالت قرية إمام زين العابدين، في قضاء داقوق، واستهدفت المدنيين، ما هي إلا ضمن سلسلة الأعمال التي تحاول تنفيذ أجندات سياسية لأطراف معروفة للجميع (لم يحددها) من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

ودعا توران، القوات الأمنية، إلى "تحمل مسؤولياتها للحفاظ على الأمن، وتطهير أطراف داقوق من الخلايا الإجرامية، التي تحاول العبث بأمن المنطقة وإعادتها إلى الوراء".

وأضاف أن "مثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة يجب أن لا تمر دون حساب وعقاب".

وطالب توران بـ"كشف الفاعلين والجهات التي تقف خلفهم وتساندهم وتعينهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم وتقدم لهم الملاذ الآمن".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع، أن 6 قتلى و9 جرحى سقطوا في الهجوم الذي تعرض له قضاء داقوق، فيما أكدت أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو المنفذ.

ولا يزال "داعش"، يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.