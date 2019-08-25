الحوثيون يعلنون استهداف تجمعات للجيش السعودي في نجران بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات للجيش السعودي في نجران، زاعمة سقوط عشرات القتلى والجرحى.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحي سريع، قال فيه إن "القوة الصاروخية للجماعة، أطلقت صاروخا باليستيا نوع نكال، على تجمعات الجيش السعودي والمخدوعين قبالة السديس بنجران".

وتحدث عن أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة عالية".

وقال المتحدث الحوثي إن "الضربة تمت بعد عملية استخباراتية دقيقة، حيث كان الجانب السعودي يحضر لزحوفات كبيرة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية (يتبعون الحوثيين) في الحدود (اليمنية السعودية)".

ولم يصدر تعليق فوري من السعودية أو الجيش اليمني حول ما أعلنته جماعة الحوثي، حتى الساعة 11:00 تغ.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران.