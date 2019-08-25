هجوم إسرائيلي بطائرتين مسيرتين على معقل حزب الله في بيروت

أعلن حزب الله الأحد أن إحدى الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا ليلاً في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت، كانت مفخخة، وألحق انفجارها أضراراً جسيمة بمبنى المركز الاعلامي التابع له، في حين أكد الجيش اللبناني أن الطائرتين إسرائيليتان.

وقال المسؤول الإعلامي في الحزب، محمد عفيف، في تصريح للوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، إن "الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضراراً، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الاعلامي".

ووصف ما حصل بـ"الانفجار الحقيقي"، مؤكداً أن "الحزب لم يسقط أي طائرة".

ولم يحدد عفيف ما إذا كانت الطائرتان إسرائيليتين. لكن الجيش اللبناني أعلن في وقت لاحق أن الطائرتين المسيرتين هما طائرتا استطلاع اسرائيليتان.

وأورد في بيان أنه عند الثانية والنصف فجراً (23,00 ت غ) "وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية ... في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات".

وأوضح عفيفي أن "طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها".

وجاء سقوط الطائرتين بعد وقت قصير من شن اسرائيل ضربات في سوريا المجاورة، وتأكيد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس احباط الجيش "محاولة إيرانية قادها فيلق القدس انطلاقاً من سوريا لشن هجوم على أهداف إسرائيلية في شمال إسرائيل باستخدام طائرات مسيّرة قاتلة".

وكانت القوى الأمنية ضربت ليلاً طوقاً أمنياً في منطقة سقوط الطائرتين على بعد مئات الأمتار من المركز الإعلامي للحزب، وسط عناصر حزب الله وتجمع سكان المنطقة.