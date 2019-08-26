إسرائيل تقصف مواقع فلسطينية موالية لدمشق في البقاع اللبناني

تعرضت مواقع تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة في منطقة البقاع الأوسط، شرقي لبنان، لقصف جوي نجم عنه انفجارات صباح اليوم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

وأفادت الوكالة صباح الاثنين عن "ثلاث غارات معادية استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسايا.. حيث مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة".

وقالت إن عناصر الموقع "ردوا بوابل من الرصاص المضاد للطيران".

وأحدثت الغارات بعد منتصف الليل ثلاثة انفجارات متتالية، بحسب الوكالة.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، فصيل فلسطيني موال لدمشق وقريب من حزب الله، يتزعمه أحمد جبريل الذي يتخذ دمشق مقراً.

وللفصيل قواعد عسكرية في منطقتي قوسايا وحلوى في البقاع قرب الحدود السورية. كما يتمركز في موقع قرب بلدة الناعمة الساحلية على بعد بضعة كيلومترات جنوب بيروت.

وجاءت الغارات بعد وقت قصير من توعّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأحد بالرد على الهجوم الاسرائيلي على لبنان "مهما كلف الثمن"، بعد سقوط طائرة استطلاع وتنفيذ أخرى ضربة على "هدف" في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت ليل السبت الأحد.

وشنت اسرائيل ليل السبت الأحد غارات على سوريا قالت إنها استهدفت منشآت تابعة لفصيل إيراني قرب دمشق، لكن طهران نفت هذه الادعاءات. وقال نصر الله الأحد إن الغارات استهدفت مركزاً للحزب عبارة عن منزل لمقاتليه وليس موقعاً عسكرياً.