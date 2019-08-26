الأمن المغربي يلقي القبض على مجرم إسرائيلي مطلوب دولياً لارتباطه بشبكة تزوير

أعلن الأمن المغربي توقيف مواطن إسرائيلي يشتبه بارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق هوية وجوازات سفر جرى تفكيكها قبل أشهر.



وقالت المديرية العامة للأمن المغربي، اليوم، إن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، الجمعة، من توقيف مواطن أجنبي يحمل جواز سفر إسرائيلي، يبلغ من العمر 52 عاما".

وأضافت أن التوقيف يأتي لـ"الاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزوير سندات الهوية وجوازات السفر المغربية، التي تم تفكيكها في مارس/آذار الماضي، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".

ووفق البيان نفسه، فإن "المشتبه به تمكن من الحصول على بطاقة تعريف وجواز سفر مغربيين باستخدام وثائق مزورة، مستفيدا من الطرق الاحتيالية التي كانت تعتمدها الشبكة الإجرامية".

وأوضح أن "قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بينت أن هذا الإسرائيلي يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء صادرة عنه بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2019، للاشتباه في تورطه في اقتراف جريمة قتل متعدد ومحاولة القتل العمد، في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الإجرام المنظم".



وأشار البيان إلى أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه به الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية".



وفي مارس الماضي، أعلنت السلطات المغربية إلقاء القبض على 15 شخص بمدينة الدار البيضاء يشتبه في تورطهم بتزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين "من أصول غير مغربية"، قصد الحصول على الجنسية المغربية.



كما أوقف الأمن المغربي، مطلع أبريل/نيسان الماضي، إسرائيليين اثنين بمدينة مراكش بشبهة تزوير وثائق إدارية وجوازات سفر.