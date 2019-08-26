ترامب يلمح إلى موعد إعلان خطة السلام بالشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه قد يتم الإعلان عن خطة السلام بالشرق الأوسط قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية، دون الخوض في التفاصيل.

كما تحدث ترامب عن الشأن الإيراني، قائلا إن بلاده لا تريد تغيير النظام في إيران، لكنها تشدد على "ضرورة تغيير سلوكها وتتخلى عن مشروعاتها النووية".

وقال ترامب إن دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمقر انعقاد القمة لم تكن مفاجئة، مشيرا إلى أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بذلك.

وأضاف: "علمت بأنه قادم .. الرئيس ماكرون طلب موافقتي .. علمت كل شيء وقد وافقت على كل ما يفعله (ماكرون)".

وأردف: "لكن الوقت ليس مناسبا لعقد لقاءات مباشرة مع الإيرانيين".

وأشار إلى أن "إيران لديها فرصة لتبني نفسها وتصبح غنية مجددا وتصبح حقا دولة عظيمة .. لكن عليهم التوقف عن الإرهاب".

وقال ترامب إنه سيبحث في فرنسا اليوم، ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية"، مضيفا: "سنرى ما سيحدث".