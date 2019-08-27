تحقيق عراقي حول اعتداءات الطائرة المسيرة والصدر يستبعد مسؤولية إسرائيل

عقد الرئيس العراقي برهم صالح اجتماعاً أمس مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وقادة الصف الأول من الحشد الشعبي، اجتماعا لمناقشة التطور الأمني الأخير في البلاد بعدما أغارت طائرات مسيرة "إسرائيلية" على مواقع للحشد.

وشنت طائرتان مسيرتان الأحد ضربة جوية على نقطة تابعة للواء 45 من قوات الحشد الشعبي في الأنبار قرب الحدود العراقية السورية غرباً أسفرت عن مقتل قيادي وإصابة آخر بجروح بالغة، فيما

اتهمت إسرائيل بالوقوف أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات "التي من شأنها ردع المعتدين والدفاع عن العراق"، دون الإشارة إلى أي خطوة عسكرية.

وبين الحاضرين رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وقائد منظمة "بدر" هادي العامري. وكان لافتاً غياب نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول الاثنين، إن "تحقيقا يجري حاليا لتحديد طبيعة الضربة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الحشد الشعبي الذي يضم فصائل غالبيتها شيعية، سارع إلى اتهام إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، بحسب بيان صدر الأحد.

وتابع البيان "ضمن سلسلة الاستهدافان الصهيونية للعراق، عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار"، مشيرا الى "سقوط قتيل وجريح" جراء الضربة.

وأضاف "هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من الطيران الأميركي للمنطقة فضلا عن بالون كبير للمراقبة قرب مكان الحادث".

وشيعت قوات الحشد الشعبي صباح الاثنين في بغداد، كاظم محسن، أحد قادتها الذي قضى في ضربة الأحد.

وأشارت إلى أن محسن، واسمه العسكري "أبو علي الدبي"، كان "مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 بالحشد الشعبي".

واللواء 45 تابع، بين ألوية عدة، لـ"كتائب حزب الله" العراقي الذي تصنفه الولايات المتحدة في لائحة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

إعلان للحرب:

وتأتي الضربة بعد أسابيع من غموض أحاط بانفجارات وقعت في مخازن صواريخ تابعة للحشد الشعبي وحمل الأخير الولايات المتحدة مسؤوليتها، ملمحاً في الوقت نفسه إلى ضلوع إسرائيل فيها.

وكان أبو مهدي المهندس المدرج اسمه على القائمة السوداء الأميركية، حمّل الولايات المتحدة مسؤولية الاعتداءات الأسبوع الماضي.

لكن اتهام إسرائيل مساء الأحد، كان الأول من نوعه.

وتقاتل فصائل الحشد الشعبي التي تأسست بفتوى المرجعية الشيعية الأعلى في العام 2014، تحت قيادة القوات المسلحة العراقية. لكن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتبران أن بعض هذه الفصائل تمثل امتداداً لعدوتهما اللدود إيران.

زعيم التيار الصدري في العراق يستبعد المسؤولية الإسرائيلية:

من جانبه، استبعد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مساء أمس، مسؤولية إسرائيل عن قصف قوات "الحشد الشعبي" قرب الحدود العراقية السورية، ودعا إلى الإسراع بإجراء تحقيق "ولو بإشراف دولي".

وقال الصدر، عبر "تويتر": "لا أبرئ العدو الصهيوني من أفعاله الإرهابية في العراق، بيد أنني على يقين أنه لا يقدم على مثل هذه الخطوة أو الخطوات، فهو يعلم أن الرد سيكون مزلزلاً لأمنه ونفوذه، فالصهاينة يعلمون أن نهايتهم من العراق".

وأضاف أنه "يجب على الحكومة العراقية الإسراع بالتحقق من الأمر، ولو بإشراف دولي.. فإن ثبت جرمهم وإرهابهم (إسرائيل)، فعلى الجميع التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار.. فالعراق ما عاد يحتمل مثل هذه التصرفات الرعناء".

وتابع: "مع ثبوته (القصف الإسرائيلي) فأنني أدعو جميع الأطراف إلى الاجتماع بطاولة مستديرة لا يتحكم فيها الفاسدون ولا يتحكم فيها من وقع على الاتفاقية الأمنية مع أمريكا.. وبخطوات مدروسة جيداً لنبعد من خلالها العراق والعراقيين عن أن يكون الضحية".

وأردف: "يجب أن يحصر السلاح بيد الدولة، وأن تغلق كل المقرات، وتسلم كل المخازن للدولة، وإلا فإن المخالف سيعرض العراق والعراقيين لخطر شديد".