نتنياهو يحذر لبنان حكومة وأحزاباً والحريري يتطلع إلى وساطة روسية

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء تحذيراً إلى كل من لبنان وحزب الله وفيلق القدس الإيراني مشدداً على ضرورة أن "يتوخوا الحذر" في أقوالهم وأفعالهم.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي موجها حديثه للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إنه "يعرف جيدا أن دولة إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد على أعدائها". وأضاف "أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تحتضن المنظمة التي تسعى إلى تدميرنا، وأقول لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، كن حذرا في كلامك وأكثر حذرا في أفعالك".

لبنان يبحث عن دور روسي:

من جانبه، أجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سعياً إلى دور روسي في توجيه رسالة لإسرائيل بوقف خرق سيادته، تفاديا للانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي لحريري.

ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ الأحد، مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية وانفجار إحداهما، فيما دوت فجر الاثنين، 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسايا بقضاء زحلة في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وورد في البيان، أن الحريري أبلغ لافروف أن "لبنان يعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية".

ورأى الحريري في "الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية، عملا خطيرا واعتداء على السيادة اللبنانية، وخرق للقرار 1701" الصادر في 2006، إثر الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني التي استمرت 34 يوما.

ولفت البيان إلى "أن اعتداء إسرائيل على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وجه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود منذ صدور القرار 1701، ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه".

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة مسؤوليتها عن الحادثيْن، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن طائرات مسيّرة تجول في شمال لبنان منذ يومين.

ويتهم لبنان إسرائيل بالوقوف وراء الحادثين، فإضافة إلى تصريحات الحريري، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين إن "الاعتداءات تخالف القرار 1701، وما يسري على لبنان في مندرجاته يجب أن ينطبق على اسرائيل".