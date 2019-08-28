الجيش اللبناني يتصدى لطائرة استطلاع إسرائيلية فوق الجنوب

أطلق الجيش اللبناني، الأربعاء، النار على طائرة استطلاع إسرائيلية فوق جنوب لبنان، بعد "خرقها للأجواء اللبنانية"، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأكد مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس أنه "عند الساعة الثامنة إلا ثلثا بالتوقيت المحلي شاهد مركز تابع للجيش اللبناني في بلدة العديسة في جنوب لبنان طائرة مسيرة"، فأطلق "النار عليها وعادت الى الأراضي المحتلة".

وأوضح المصدر أن "إطلاق النار يأتي في إطار تعليمات سابقة أن أي تحرك اسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يطلق عليه النار فوراً".

وتأتي هذه التطورات بينما يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ الأحد الماضي، مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فجر الأحد، وانفجار إحداهما.

أما فجر الاثنين، فدوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسيا، بقضاء زحلة، في البقاع (شرق).

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة عن الحادثين، تتهم السلطات اللبنانية إسرائيل بالوقوف وراءهما.