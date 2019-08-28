العراق يستكمل عمليات تطهير خلايا داعش في الأنبار

أعلنت القوات العراقية اختتام المرحلة الرابعة من عمليات "إرادة النصر" في محافظة الأنبار غربي العراق ضد تنظيم داعش، التي انطلقت يوم السبت الماضي استكمالا للمراحل الثلاث الماضية من العملية.

وقد أطلقت قوات مشتركة من الجيش والقوات الأمنية، السبت الماضي، عمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات ووادي حوران في غربي الأنبار.

وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله "إن المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر اكتملت التي استمرت للفترة من الـ24 (أغسطس) آب الحالي ولغاية اليوم الموافق الـ27 من الشهر ذاته".

واضاف أن "المهمة تضمنت تفتيش وتطهير المناطق ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات الأنبار في مناطق شمال الخط السريع ووادي حوران والمناطق ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات الجزيرة جنوب نهر الفرات وحتى الحدود الفاصلة مع الأنبار جنوبا لتأمين الاستقرار الكامل في جميع المناطق المحددة".

وبين يار الله، أن "أبرز النتائج المتحققة قتل إرهابيين اثنين، والقبض على 6 آخرين، وتدمير 6 أنفاق و25 وكراً"، موضحًا أن المساحة التي تم تفتيشها بلغت 42 ألفاً و890 كم مربعاً ضمن محاور عمليات إرادة النصر الرابعة، وعدد القرى التي تم تفتيشها بلغ 16 قرية.

وأكد ان "هذه العملية جاءت لتستكمل النتائج التي تحققت في المراحل الثلاثة الماضية بتفتيش وتطهير وتحقيق الاستقرار وتدمير بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية".



