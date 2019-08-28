اليمن.. القوات الحكومية تصل منفذ عدن الشرقي

قال مصدر محلي في محافظة أبين، جنوبي اليمن، الأربعاء، إن طلائع القوات الحكومية وصلت نقطة العلم، المنفذ الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن، والتي تبقت تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وأوضح المصدر أن القوات الحكومية تستعد لدخول مدينة عدن، بعد إحكام سيطرتها على محافظة أبين بالكامل، إثر مواجهات استمرت منذ الثلاثاء، أدت إلى فرار جماعي لقوات المجلس الانتقالي.

وأشار إلى أن حشودا كبيرة لقوات الجيش وصلت من محافظة شبوة وأبين للمشاركة في دخول عدن، بعد تحرير المحافظتين من قوات الانتقالي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أحكمت قوات الشرعية اليمنية سيطرتها على مدينة زنجبار مركز محافظة أبين.

وسيطرت قوات المجلس، المعروفة بـ"الحزام الأمني"، في 20 أغسطس/ آب الجاري، على محافظة أبين، واتجهت إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة التي فشلت في السيطرة عليها، وتمكنت القوات الحكومية في وقت لاحق من استعادة السيطرة على كامل المحافظة.

وقبل منتصف أغسطس/ آب الجاري، سيطر الانفصاليون على معظم مفاصل الدولة في عدن (جنوب)، العاصمة المؤقتة، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.