مقتل 3 شرطيين وإصابة آخرين في تفجيرين بقطاع غزة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، فجر الأربعاء، مقتل 3 عناصر من الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين جراء تفجيرين منفصلين استهدفا حاجزين للشرطة غرب مدينة غزة".

وقالت في بيان: "إن الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل هذه الجريمة النكراء ومنفذيها، وما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة، والتي سنعلن عنها في وقت لاحق".

وأضافت: "الشهداء هم سلامة ماجد النديم (32 عاماً)، و وائل موسى محمد خليفة (45 عاماً)، وعلاء زياد الغرابلي (32 عاماً)".

وأكد البيان أن هذه التفجيرات المشبوهة التي تستهدف "خلط الأوراق في الساحة الداخلية" هي حوادث معزولة لن تؤثر على حالة الاستقرار الأمني بالقطاع.

ودعت الداخلية "قطاعات الشعب فصائله إلى إدانة هذا العمل والوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الفئة "المنبوذة" التي تسعى لإثارة الفوضى، وضرب الجبهة الداخلية وتماسكها".



وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع حالة الاستنفار لدى كافة أجهزتها الأمنية والشرطية.