وزارة الداخلية: انتحاريان نفذا هجومي الثلاثاء في غزة

أعلنت وزارة الداخلية، في قطاع غزة، الأربعاء، أن انتحاريين اثنين، نفذا الهجومين اللذين وقعا بمدينة غزة، مساء الثلاثاء، وأسفرا عن مقتل 3 من أفراد الشرطة، وإصابة آخرين.

وقال إياد البُزم، الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، في تصريح لفضائية "الأقصى" التابعة لحركة حماس: "شخصان فجرا نفسيهما بحاجزي الشرطة في غزة الليلة الماضية، وتعرفنا على هويتهما، ونواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما".

وأضاف المتحدث:" من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في النيل من استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة".

وذكر أن وزارة الداخلية (تديرها حركة حماس) ستعلن "كافة تفاصيل الحدث الإجرامي للجمهور، فور الانتهاء من التحقيقات".

وأعلنت وزارة الداخلية، فجر الأربعاء، "استشهاد 3 عناصر من الشرطة، وإصابة ثلاثة آخرين"، جراء تفجيرين منفصلين استهدفا حاجزين للشرطة غرب مدينة غزة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.