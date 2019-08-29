التحالف السعودي-الإماراتي يعلن سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي

أعلن التحالف السعودي-الإماراتي، الخميس، سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على مطار أبها الدولي، جنوبي المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك وفق بيان للتحالف، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عقب ساعات على إعلان جماعة الحوثي شن هجومًا صاروخيًا جديدًا على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيان، "سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي (جنوبي السعودية) والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة".

وأوضح المالكي أن "الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا يوجد أي إصابات حتى الآن".

وقال إن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان (المناطق) المدنية المحمية بموجب القانون الدولي"، حسب البيان ذاته.

وفي ساعة مبكرة من صباح الخميس، قالت جماعة الحوثي، إنها شنت هجومًا صاروخيًا جديدًا على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، في بيان، إن الجماعة هاجمت مطار أبها بصاروخ مجنح من طراز "قدس-1"، وإن الضربة استهدفت مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية".

ودأب الحوثيون خلال الفترة الأخيرة على إعلان استهدافهم تجمعات عسكرية ومنشآت في السعودية، تشمل مطارات ومنشآت نفطية في السعودية، بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لكثير من تلك الهجمات وإفشالها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على عدة محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي.