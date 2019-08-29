بيدرسون: لجنة الدستور السورية قد تتشكل أواخر سبتمبر

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الخميس، إنه قد تتشكل اللجنة الدستورية السورية أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به بيدرسون، عقب إحاطته مجلس الأمن الدولي حول المستجدات في سوريا.

وأكد المبعوث الأممي أن "تشكيل لجنة لصياغة الدستور، والمفاوضات حول الأسماء التي ستتألف منها اللجنة اقتربت من نهايتها".

وأوضح أنه يمكن إعلان اللجنة الدستورية، قبل انطلاق مباحثات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.

جدير بالذكر، أن قرار تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، اتخذ في "مؤتمر الحوار الوطني" السوري الذي عقد بمدينة سوتشي الروسية، في 30 يناير/ كانون الثاني 2018.

ومن المقرر أن تتألف اللجنة من 150 شخصا، يختار النظام 50 شخصية منهم و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم ممثلو منظمات المجتمع المدني السورية.

غير أن نظام بشار الأسد، كان قد اعترض على بعض الشخصيات (المعارضة) التي تتضمنها آخر لائحة.