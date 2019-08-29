عقوبات أمريكية على مصرف لبناني لصلته بـحزب الله وإيران

أعلن البيت الأبيض، الخميس، فرض عقوبات على مصرف "جمّال ترست" اللبناني، و3 شركات تأمين تابعة له، لصلته بـ"حزب الله" وإيران.

وبحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية)، أدرجت وزارة الخزانة بالبلاد المصرف المذكور إلى جانب ثلاث شركات تأمين تابعة له، على لائحة العقوبات.

ونقل الموقع عن الوزارة قولها في بيان، إن "المصرف ضالع في رعاية وتقديم الأموال لحزب الله، ودعمه تكنولوجيا، كما أنه يقدم خدمات مالية للمجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهداء، التي تتخذ من إيران مقرا لها".

وبهذا الخصوص، لفت وكيل وزارة الخزانة لشؤون الاستخبارات المالية والإرهاب، سيغال مندلكر، أن "مؤسسات مالية فاسدة مثل جمّال تراست بنك (شركة مساهمة)، تشكل تهديدا مباشرا لسيادة لبنان ونظامه المالي"، وفق المصدر نفسه.

ولم يحدد المصدر طبيعة العقوبات المفروضة على المصرف وشركات التأمين التابعة له، إلا أن العقوبات المفروضة على المؤسسات المالية والمصرفية عادة ما تشمل حظر أي ممتلكات لها بالولايات المتحدة.

كما تمنع على المواطنين الأمريكيين التعامل مع هذا البنك أو الكيانات أو الأشخاص الذين تشملهم عقوبات وزارة الخزانة.