ميركل: ناقشت ملف اللاجئين واتفاقية إعادة القبول مع أردوغان في اتصال هاتفي

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، مواصلة الحوار مع تركيا حول احتياجات اللاجئين، مبينة أن أنقرة تستضيف أعدادا كبيرة منهم.

تصريحات ميركل هذه، جاءت في مؤتمر صحفي عقدته مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة برلين.

وأوضحت ميركل أنها ناقشت مسألة اللاجئين واتفاقية إعادة القبول المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي خلال مكالمتها الأخيرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 21 أغسطس/ آب الجاري.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى ازدياد عدد اللاجئين خلال أشهر الصيف وخاصة آب/ أغسطس، مبينة أنها تبحث مع أردوغان هذه المسألة بشكل دوري ومستمر.

وجددت ميركل تأكيدها على أن ألمانيا واليونان، تؤيدان استمرار اتفاقية إعادة القبول المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، داعية إلى وجوب تفعيل جميع الآليات التي تتضمنها الاتفاقية.

من جانبه أشار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى ازدياد عدد اللاجئين الوافدين إلى بلاده خلال الأشهر الأخيرة.

وشدد ميتسوتاكيس على ضرورة إعادة اللاجئين إلى تركيا، داعيا إلى تحسين أوضاع اللاجئين في بلاده.

كما طلب من ألمانيا مساعدة بلاده في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ودعا دول الاتحاد إلى إظهار تضامن أكبر مع اليونان فيما يخص مسألة اللاجئين.