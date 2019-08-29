القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي وفداً من الحوثيين في مسقط

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.08.2019 19:01
آخر تحديث في 30.08.2019 02:38
ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي

التقى وفد من جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث بلاده للشرق الأوسط، ميخائيل بوغندانوف، في العاصمة العمانية مسقط.

وقالت الجماعة في بيان إن وفدا برئاسة المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام التقى الخميس ميخائيل بوغدانوف في مسقط.

وأضافت الجماعة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة عموما واليمن بصورة خاصة، فضلا عن أفق التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وشدد اللقاء على أن الحرب في البلاد دخلت أطوارا أكثر تعقيدا على اليمن والمنطقة، بحسب البيان.

وحذر البيان من أن استمرار الحرب بهذه الوتيرة يزيد الأوضاع سوءا.

يشار أن الوفد الحوثي ذاته التقى بوغندانوف قبل نحو شهر في العاصمة موسكو، وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، مواصلة الحوار مع تركيا...
مختارات