نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي وفداً من الحوثيين في مسقط

التقى وفد من جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث بلاده للشرق الأوسط، ميخائيل بوغندانوف، في العاصمة العمانية مسقط.

وقالت الجماعة في بيان إن وفدا برئاسة المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام التقى الخميس ميخائيل بوغدانوف في مسقط.

وأضافت الجماعة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة عموما واليمن بصورة خاصة، فضلا عن أفق التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وشدد اللقاء على أن الحرب في البلاد دخلت أطوارا أكثر تعقيدا على اليمن والمنطقة، بحسب البيان.

وحذر البيان من أن استمرار الحرب بهذه الوتيرة يزيد الأوضاع سوءا.

يشار أن الوفد الحوثي ذاته التقى بوغندانوف قبل نحو شهر في العاصمة موسكو، وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.