إسرائيل تستعد لهجوم محتمل من حزب الله اللبناني والأخير يتوعد بـمرحلة خطيرة

بدأت إسرائيل اتخاذ إجراءات مشددة تحسبا لرد محتمل من قبل "حزب الله" اللبناني على 3 هجمات نُسبت لها في سوريا ولبنان الأسبوع الماضي واستهدفت عناصره، حسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، السبت، إنه تم إغلاق معظم الموانئ البحرية في شمالي إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن "الجيش (الإسرائيلي) بدأ باتخاذ إجراءات على أرض الواقع، تحسبًا لاحتمال شنّ هجوم من قبل حزب الله".

كما أغلق الجيش، حسب الصحيفة، بعض الطرق الرئيسية في شماليّ البلاد، وفتح طرقًا فرعية بدلا منها لتسهيل حركة السكان.

أيضا، أغلقت إسرائيل، اليوم، مطار "كريات شموني" المدني (شمال)، القريب من الحدود مع سوريا ولبنان، حسب القناة الـ(13) الإسرائيلية (خاصة).

وقالت القناة إن سلطة المطارات الإسرائيلية أغلقت المطار بأوامر من قيادة الجيش.

ولا يعتبر مطار "كريات شموني" من المطارات الرئيسية في إسرائيل؛ حيث تقلع منه بعض الطائرات المدنية الخفيفة.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن المجال الجوي مغلق بشكل شبه كامل في المنطقة الحدودية الشمالية، كما وضعت قوات البحرية في حالة استنفار شديد.

وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي نقل مدافع إلى تلك المنطقة الحدودية، اليوم، ورغم ذلك لم يتلق المستوطنون أي تعليمات خاصة.

وفي كلمة متلفزة له الأحد، توعد الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، إسرائيل بـ "رد مناسب".

وقال نصر الله: "أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود، من الليلة قف قرب الحائط... وانتظرنا يوما، اثنين، ثلاثة، أربعة"، مؤكدا أن "ما حصل لن يمر... ونحن أمام مرحلة خطيرة".