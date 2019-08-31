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مقتل شرطي في القاهرة متأثراً بإصابته في حادثة طعن

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 31.08.2019 22:42
آخر تحديث في 01.09.2019 02:10
مقتل شرطي في القاهرة متأثراً بإصابته في حادثة طعن

لقي شرطي مصري مصرعه، السبت، متأثرًا بإصابته إثر قيام شخص مضطرب نفسيًا بطعنه أثناء حراسته أحد المراكز الشبابية الرياضية، غرب القاهرة، وفق إعلام محلي.

وقالت بوابة "أخبار اليوم"، التابعة للدولة، إن "أمين شرطة (صف ضابط) لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله لأحد المستشفيات، بعد أن طعنه مريض نفسي بمحيط نادي الجزيرة بحي الزمالك".

وأشارت إلى أنه تم القبض على المتهم بطعن الشرطي، الذي تبين أنه "مهتز نفسيًا"، بحسب المصدر ذاته.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل أو ذوى القاتل أو القتيل بشأن تفاصيل الواقعة.

وتعد الواقعة، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، إذ تعرض أمين شرطة للطعن الاثنين الماضي، من قبل أحد الأشخاص المضطربين نفسيًا، أثناء تأمينه منطقة مجمع الأديان (أماكن عبادة إسلامية ومسيحية ويهودية)، وسط العاصمة.

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