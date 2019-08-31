هيئة الانتخابات التونسية تعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين المقبولين للرئاسيات

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، السبت، أن العدد النهائي للمترشحين الذين سيتنافسون في انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، 26 مرشحا.

وقال بفّون، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إنه "تم ترتيب قائمة المترشحين للرئاسية بصفة نهائية، بعد استيفاء كل إجراءات البت في كل النزاعات القضائية المتعلقة بقائمة المترشحين التي كانت قد أعلنت عنها الهيئة منتصف شهر أغسطس/ آب الجاري".

ومن أبرز الأسماء للمترشحين المقبولين الـ26 في القائمة النهائية للهيئة، محمد المنصف المرزوقي، وعبد الفتاح مورو، وحمادي الجبالي، ويوسف الشاهد وعبير موسى.

وأشار بفّون، إلى أن الحملة الانتخابية للرئاسيات انطلقت السبت بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، وستنطلق الاثنين المقبل بالنسبة إلى المقيمين في الداخل.

وتابع رئيس الهيئة قائلا "تنطلق الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفي الداخل تُجرى يوم 15 من نفس الشهر".