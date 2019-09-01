وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن واشنطن نفذت غارة إدلب دون إبلاغ أنقرة وموسكو

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت غارة جوية على محافظة إدلب السورية، دون إبلاغ تركيا أو روسيا.

وقال "المركز الروسي للمصالحة في سوريا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلات أمريكية نفذت ظهيرة يوم 31 أغسطس الماضي(السبت)، غارة على منطقة سكنية، تقع بين معرة مصرين وكفرحايا.

وأوضح المركز الروسي في بيانه، أن القصف الأمريكي تسبب في أضرار مادية كبيرة، وأن الغارة الأمريكية تهدد استمرار وقف إطلاق النار في إدلب.

وأكد البيان أن القصف الأمريكي يعد انتهاكا لكافة الاتفاقيات السابقة، بسبب عدم إبلاغ واشنطن كلا من أنقرة وموسكو، بالغارة قبل تنفيذها.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المركزية الأمريكية (سينكوم)، استهدافها نقاطا في إدلب، قائلة إن: "شمال محافظة إدلب بات ملاذا آمنا لميليشيات القاعدة".