ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" تصل إلى قبالة السواحل السورية

رصد موقع إلكتروني لتتبع السفن ناقلة النفط الإيرانية "إدريان داريا 1"، التي أدرجتها واشنطن على قائمة عقوباتها وهي تقترب من السواحل السورية، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وذكرت الوكالة أن موقع "MarineTraffic" لتتبع السفن أظهر الناقلة الإيرانية المعروفة سابقًا باسم "غريس 1" وهي تقترب ببطء نحو موقف يبعد نحو 50 ميلًا بحريًا (92 كلم) قبالة سوريا.

وأوضحت أن الناقلة التي تحمل 2.1 مليون برميل نفط تبلغ قيمته نحو 130 مليون دولار لم تحدد بعد وجهتها.

والسبت، أدرجت واشنطن الناقلة على قائمة العقوبات، بداعي توفيرها الدعم للحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية أيضا، بحسب بيان صادر عن الخزانة الأمريكية.

وكانت سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة، منتصف أغسطس/آب الجاري بعد احتجازها منذ 4 يوليو/تموز الماضي للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

كما رفضت سلطات جبل طارق، طلبا أمريكيا بمصادرة الناقلة، بسبب قيود قانونية أوروبية.

وكانت حكومة جبل طارق قالت بعد إفراجها عن الناقلة، حكومة الإقليم، إنها تلقت تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ الناقلة حمولتها في سوريا.

وأردفت أنه بناء على هذا الأساس قرر رئيس الوزراء فابيان بيكاردو، الإفراج عن السفينة الإيرانية والسماح لها بالإبحار.