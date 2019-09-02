زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو نتنياهو للتنحي

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى التنحي عن منصبه، في ظل اتهامات الفساد الموجهة إليه.

وقال غانتس، زعيم تحالف "أزرق أبيض" الوسطي المعارض، في كلمة في مؤتمر نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: "لا يمكن لنتنياهو أن يكون رئيسا للوزراء، بوجود 3 لوائح اتهام ضده".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت خلال العامين الماضيين، بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بشبه "الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة"، في 3 ملفات أساسية.

وأعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، نهاية فبراير/شباط الماضي، نيته توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، بانتظار الاستماع إلى أقواله بشأن الاتهامات الموجهة اليه.

وجرى تأجيل الاستماع إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل، إلى تقارب النتائج المتوقع الحصول عليها، لكل من حزب "الليكود" اليميني برئاسة نتنياهو و"أزرق أبيض" برئاسة غانتس، في الانتخابات التي ستجري يوم السابع عشر من الشهر الجاري.

ولكن وفقا للنتائج فإن كلاهما لن يتمكنا من الوصول الى 60 مقعدا المطلوبة لتشكيل حكومة.

وإضافة إلى تركيزه على اتهامات الفساد الموجهة الى نتنياهو، فإن غانتس ينتقد أيضا سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن قطاع غزة.

وقال غانتس: "أعتقد أنه لن يكون هناك خيار سوى العودة إلى عملية (عسكرية) أخرى في الجنوب"، في إشارة الى قطاع غزة.