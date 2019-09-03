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الحوثيون يهاجمون مطار نجران السعودية بصواريخ باليستية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 03.09.2019 14:22
آخر تحديث في 03.09.2019 15:07
مطار نجران (الشرق الأوسط) مطار نجران (الشرق الأوسط)

اعترضت السعودية، الثلاثاء، 3 صواريخ باليستية في سماء منطقة نجران جنوب غربي البلاد، وفق إعلام محلي.

وأفادت فضائية "العربية" السعودية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت، اليوم، 3 صواريخ باليستية في سماء نجران أطلقتها الميليشيات الحوثية"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر بيان عن قوات التحالف العربي في اليمن بشأن الهجمات حتى الساعة 10:44 ت.غ.

ويأتي ذلك بعد وقت قصير، من إعلان جماعة "الحوثي"، اليوم، أنها أطلقت دفعة صواريخ باليستية على مطار نجران جنوب غربي السعودية، وفق مصدر رسمي.

ودأب الحوثيون خلال الفترة الأخيرة على إعلان استهدافهم منشآت في السعودية تشمل مطارات ومنشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لكثير من تلك الهجمات وإفشالها.

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