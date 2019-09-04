إدلب.. عمليات تسلل داخل مناطق المعارضة لقوات خاصة روسية

نفذت قوات خاصة روسية عملية تسلل فجرًا اليوم في ريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا، وفق ما صرح محمد رشيد، المتحدث باسم "جيش النصر" (أحد فصائل المعارضة)، الأربعاء.

وأكد رشيد أن القوات الخاصة الروسية لم تتوقف عن عمليات التسلل إلى خطوط الجبهة المواجهة لفصائل المعارضة السورية والمجموعات المسلحة المناهضة للنظام السوري.

وأوضح أن القوات ذاتها تسللت قبل يومين على محور الحاكورة بريف حماه الشمالي، مشيرًا أن عمليات التسلل المذكورة سبقها تحليق لطائرات استطلاع فوق المنطقة.

ولفت رشيد إلى أن القوات الروسية الخاصة استخدمت قنابل مضيئة في بداية عملياتها، وبعد ذلك استخدمت سلاح القناصة والصواريخ الموجهة، قبل أن تنسحب من المناطق التي تسللت إليها.

وأشار رشيد إلى أن هدف روسيا من تلك العمليات، هو إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف مقاتلي المعارضة.

وتدخلت روسيا في سوريا بشكل مباشر في تشرين أول/ أكتوبر 2015، بعد أشهر مع تقهقر قوات النظام وخسارتها محافظة إدلب بشكل كامل، واقتراب فصائل المعارضة من مدينة حماه وسط.

وبدأ التدخل الروسي عبر دعم قوات النظام جواً، ليتطور بعد ذلك إلى إنزال قوات شرطة عسكرية إلى الأرض، ومؤخراً إقحام قوات خاصة ومرتزقة مسلحين تابعين لشركات أمنية روسية في إدلب.

وأسهمت القوات الروسية مؤخراً، بقتالها إلى جانب قوات النظام في سيطرة الأخيرة على مدينة كفرنبودة وقرية تل ملح بريف حماه، وبلدة الهبيط بريف إدلب.

وفي 20 أغسطس/آب الجاري، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن وحدات من القوات الروسية تتواجد في منطقة خفض التصعيد، "وتقوم بعمليات مشتركة" مع جيش النظام السوري.