في عمليات متفرقة.. السلطات المصرية تحبط تهريب حوالي 200 شخص

أوقف الجيش المصري، الأربعاء، 217 مهاجر غير نظامي من جنسيات عدة في عملية جديدة للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش، تامر الرفاعي، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك: "نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود".

وبلغ عدد الموقوفين 217 فردا من جنسيات مختلفة، بينما تم التحفظ على 76 عربة كانت تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، وفق المصدر ذاته.

ولم يوضح البيان تفاصيل أكثر عن الموقوفين، لا سيما توقيتات التوقيف وأماكنها وجنسياتهم.

وعادةً ما تعلن مصر إحالة المهاجرين غير النظاميين إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم، وفق بيانات سابقة لحالات مماثلة.

وتمثل مصر وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، بحكم موقعها على البحر المتوسط، قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير النظامية.

ومنذ غرق قارب يحمل مئات المهاجرين غير النظاميين، قبالة سواحل رشيد المصرية، في سبتمبر/ أيلول 2016، ما أودى بحياة نحو 200 شخص، تتحدث السلطات عن نجاحها باستمرار في رقابة سواحلها، وحدودها من عمليات التسلل والهجرة غير النظامية.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، أعلن الجيش إحباط العديد من محاولات الهجرة غير النظامية، وتوقيف الآلاف ممن كانوا في طريقهم نحو دول أوروبية انطلاقًا من سواحل البلاد.