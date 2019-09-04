نتنياهو يعلن.. تفاصيل صفقة القرن بعد الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنشر خطة السلام للشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، مباشرة بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري يوم السابع عشر من الشهر الجاري.



وكان بنيامين نتنياهو يتحدث في إطار حملته الانتخابية في مدينة كريات أتا (شمال)، مساء الثلاثاء، بحضور مؤيدين من حزبه "الليكود" اليميني.



ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، الأربعاء، عن نتنياهو قوله: "من الذين تريدون أن يدير المحادثات حول صفقة القرن التي سيقدمها الرئيس ترامب، والتي سيتم طرحها قريبا، مباشرة بعد الانتخابات؟".



وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أنها تعكف على وضع خطة مفصلة لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وبعد أن كان من المتوقع نشر الخطة الأمريكية في شهر يونيو/حزيران الماضي، جرى تأجيل نشرها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري.



وفي الثامن والعشرين من شهر أغسطس/آب الماضي، قال مساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات في تغريدة على تويتر: "قررنا عدم نشر الرؤية السياسية (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية".



ولم تعلن إسرائيل موافقتها على الخطة حتى الآن، في حين أعلنت القيادة الفلسطينية مرارا في الأشهر الماضية، أنها لن تقبل الخطة الأمريكية بعد تصريحات أمريكية علنية بأنها ستشطب قضايا القدس واللاجئين والحدود.

ويريد الفلسطينيون أن تؤدي أي خطة سياسية إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.