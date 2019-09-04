وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي عبد الله مرسي، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، مساء الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق مصدرين.

وقال أحمد مرسي، المتحدث باسم الأسرة وشقيق الراحل للأناضول في اتصال هاتفي: "توفي عبد الله في أحد المستشفيات، بعد أن نقل إليه إثر أزمة قلبية، وتأكدنا من ذلك".

وأضاف: "نحن في الطريق للمستشفى"، دون تفاصيل.

بدوره أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة مرسي، النبأ للأناضول، وقال إن عبد الله نجل الرئيس السابق توفي إثر أزمة قلبية.

وتوفي الرئيس محمد مرسي، أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي إثر نوبة قلبية مفاجئة ايضا، وفق ما أعلنت القاهرة وقتها.