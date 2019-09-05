آلاف المعلمين الأردنيين يطالبون بعلاوات مالية في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمان

شارك آلاف المعلمين الأردنيين، الخميس، بوقفة احتجاجية قرب مقر الحكومة بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المحتجين تجمعوا في ساحة قريبة من مقر الحكومة، بالعاصمة عمان، وسط تواجد أمني كثيف.

وحضر محافظ العاصمة إلى المكان برفقة عدد من المسؤولين الأمنيين، والذي طلبوا من المحتجين مغادرة المكان، قبل استخدام القوة لفضه.

ويشهد محيط الاحتجاج زيادة في أعداد المشاركين.

وتأتي الوقفة بهدف المطالبة بعلاوة مهنية مستحقة نسبتها ٥٠ بالمائة.

جدير بالذكر أن نقابة المعلمين في الأردن جرى تأسيسها عام 2011، بعد سلسة من الاحتجاجات، وتضم نحو 140 ألف معلم.