الأمم المتحدة تصف أعداد الضحايا في سوريا بالمخيفة

حملت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة النظام السوري وحلفاءه مسؤولية الضحايا المدنيين في سوريا الذين تجاوز عددهم خلال الأشهر الأربعة الماضية 1089 قتيلا.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمفوضة ميشيل باشليه، الأربعاء من مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأعلنت باشليه، أن عدد قتلى هجمات النظام السوري وحلفائه على مدينة إدلب خلال الفترة ما بين 29 أبريل/نيسان حتى 29 أغسطس/آب بلغ 1089 شخصا، مشيرة أن من بين قتلى الهجمات الجوية والبرية 304 طفلا و213 امرأة.

ووصفت المفوضة السامية الحرب الأهلية في سوريا المتواصلة منذ 8 أعوام بأنها واحدة من أكبر الأزمات الحالية، مؤكدة أن الحرب بدأت مع إغلاق النظام السوري باب الحوار في البلاد.

وأشارت إلى أن 51 مؤسسة صحية تعرضت لهجمات النظام السوري وحلفائه من أبريل الماضي مثل المستشفيات والمستوصفات ومواقع الإسعاف.

وقالت باشليه "هذه الأرقام مخيفة ومأساوية للغاية"، داعية دول المنطقة الفاعلة لترك الخلافات السياسية وإيقاف المذابح بحق المدنيين.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.



إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة المذكورة.