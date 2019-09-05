الداخلية المصرية تعلن تصفية "6 مسلحين" في تبادل لإطلاق النار غربي مصر

أعلنت الداخلية المصرية، الخميس، مقتل 6 "مسلحين" في تبادل إطلاق نار، غربي البلاد.

ووفق بيان للداخلية، اليوم، "توافرت معلومات حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة (لم يحدد عددها) نطاق الواحات البحرية (غربي مصر) واتخاذها مأوى لهم لتنفيذ عملياتهم العدائية (لم يحددها)".

وقال البيان: "تم مداهمة المنطقة فجر اليوم الخميس، وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات".

وأوضح أن العملية "أسفرت عن مصرع 6 من العناصر الإرهابية".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مصادر مستقلة، بشأن ما ذكره بيان الداخلية.