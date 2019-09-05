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"بي كا كا" تخطف شخصا بعد إطلاق النار عليه في كردستان شمال العراق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 05.09.2019 17:42

خطفت منظمة "بي كا كا" الإرهابية، شخصا بعد إطلاق النار عليه وإصابته في مدينة دهوك بإقليم كردستان في شمال العراق.

ووفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، الخميس، فإن مسلحين من "بي كا كا" استهدفوا مواطنا خلال اقتحامهم منزله في منطقة شيلادزيه في محافظة دهوك الحدودية مع تركيا.

وأضافت التقارير أنه بعد إصابة المواطن بجروح على أيدي الإرهابيين الإثنين الماضي، قاموا بنقله إلى مكان مجهول.

ولم تعرف أي معلومات عن هوية أو الحالة الصحية للشخص المصاب حتى الآن.

كما لم تعلن سلطات حكومة إقليم كردستان في شمال العراق أية تفاصيل عن الحادث.

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