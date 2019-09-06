خلافتنا نور عهدكم ظلام.. يتصدر لائحة الترند في لبنان

أطلق لبنانيون وسماً بعنوان "#خلافتنا_نور_عهدكم_ظلام"، على موقع "تويتر"، احتجاجاً ورفضاً لتصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون ضد الدول العثمانية، مستخدمين في منشوراتهم صورا للعلم التركي والسلطان عبد الحميد الثاني.

وجاءت حملة التضامن التي تصدرت لائحة الترند في لبنان أمس الخميس، بعد قيام بضعة شبان مؤيدين لسياسة عون بتعليق لافتة مسيئة لتركيا على مقر السفارة التركية ببيروت.

وجاءت العملية الاستفزازية ضد السفارة التركية في بيروت، عقب تصريح للرئيس عون زعم فيه أن "الدولة العثمانية مارست إرهاب دولة تجاه اللبنانيين".

وعبر وسم "#خلافتنا_نور_عهدكم_ظلام"، كتب الناشط أبو عمر حرب "التاريخ يثبت العدل والرحمة لهذه الخلافة على مر 600 عام، ويثبت القتل والإرهاب والتدمير والطائفية والتهجير لكل من أتى وحكم لبنان منذ سقوط الخلافة إلى يومنا هذا".

‏بينما قالت الناشطة فاطمة عطوي: "وتبقى الحضارة العثمانية، أعظم حضارة عرفها التاريخ".

ولفت الناشط محمد فواز إلى أن "الخلافة العثمانية لا تمثل تركيا، بل تمثل كل المسلمين"، معتبرا أن "المساس بها هجوم على العيش المشترك في لبنان".

والأحد، أدانت وزارة الخارجية التركية، عبر بيان، ادعاءات عون معتبرة أنها "بنيت على أحكام مسبقة لا أساس لها عن الحقبة العثمانية".