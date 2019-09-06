دفن نجل "مرسي" ليلاً بحضور أمني في ظروف مشابهة لرحيل والده

دفن عبد الله، النجل الأصغر للرئيس الراحل محمد مرسي، في الثانية من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، مجاورا لمقبرة والده، شرقي العاصمة القاهرة، وسط تواجد أمني، وفق محامي الأسرة.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة مرسي، للأناضول، "انتهت مراسم دفن عبد الله (نحو 25 عاما)، بحضور كامل أسرته وأشقاء أبيه، بمقبرة مجاورة لوالده الراحل بمدينة نصر".

وأوضح أن إجراءات الدفن استغرقت نحو ساعة وسط حضور أمني أيضا، بالإضافة إلى حضور أصدقاء لنجل مرسي بمحيط منطقة المقابر.

وكشف عبد المقصود، أن السلطات المصرية، سمحت لأسامة نجل مرسي، والمحبوس حاليا بالخروج من محبسه وحضور مراسم الدفن.

وأشار إلى أن أفرادا من أسرة وعائلة مرسي، أدوا صلاة الجنازة على نجل الأخير، في وقت سابق من مساء الخميس بمشرحة زينهم (وسط القاهرة)، قبل أن تسمح السلطات أن ينتقل لمثواه الأخير لدفنه بجوار مقبرة والده.

وأوضح أن كافة أشقاء عبد الله، وهم أسامة وأحمد وعمر والشيماء، بالإضافة إلى والدته (نجلاء مسيل) حضروا مراسم الدفن.

وتشابهت ملابسات رحيل نجل مرسي مع والده، حيث مات الاثنان وفق تقارير طبية رسمية بأزمة قلبية مفاجئة، ودفنا متجاورين، ليلا في نفس التوقيت تقريبا، إضافة إلى منع الحضور الشعبي المتوقع في مثل هذه الجنازات لأسباب أمنية.

وفي وقت سابق الخميس، قالت أسرة مرسي، إنه لا "شبهة جنائية" في وفاة عبد الله، وفق ما ذكره محامي الأسرة.

وكان الرئيس الراحل محمد مرسي، توفي أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.