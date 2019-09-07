الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين بغزة بزعم إطلاق 5 صواريخ من القطاع

قصف الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، موقعين فلسطينيين، بالقرب من السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة.

وقال شهود عيان، لوكالة الأناضول، إن الموقعين، تستخدمهما فصائل فلسطينية، لرصد تحركات الجيش الإسرائيلي على المنطقة الحدودية، ويقع الأول في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، فيما يقع الثاني على أطراف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائراته أغارت على عدد من الأهداف العسكرية التابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، ردا على "إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق".

وكان الجيش قد أعلن في وقت متأخر من مساء الجمعة عن "تحديده إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة".

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن أحد الصواريخ سقط في منطقة مفتوحة بمنطقة "سديروت"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادثة إطلاق الصواريخ، التي تأتي بعد ساعات على مقتل فتيَين فلسطينيين اثنين، وإصابة 76 شخصا، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في "مسيرات العودة"، الأسبوعية.