السيول تودي بحياة 6 أشخاص بالمغرب والأرصاد الجوية تتوقع مزيداً من الأمطار

لقي 6 أشخاص مصرعهم بالمغرب، الأحد، بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين، جراء السيول التي شهدها قنطرة واد بإقليم الرشيدية (وسط شرق).

جاء ذلك بحسب بيان للسلطات المحلية لمحافظة درعة تافيلالت.

وقال البيان إن "6 أشخاص لقوا مصرعهم فيما تم إنقاذ 27 آخرين من بين ركاب حافلة لنقل المسافرين تؤمن الربط بين الدار البيضاء (شمال) والريصاني (وسط شرق)، انقلبت، صباح الأحد ، بقنطرة "واد دمشان" (...) جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي".

ولفت البيان إلى أن "كل المصالح المعنية والمختصة انتقلت إلى المكان، حيث تم العمل على نقل الأشخاص الناجين والذين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة صوب مستشفى مولاي علي الشريف لتلقي الإسعافات اللازمة".

وأضاف أنه تمت تعبئة كافة الإمكانات البشرية واللوجستية من أجل البحث عن بقية ركاب الحافلة المعتبرين حاليا في عداد المفقودين، دون الاشارة الى عددهم

وأمس السبت، أعلنت مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب أنه "يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية جدا مصحوبة بالبرد، ابتداء من منتصف ليلة الأحد إلى غاية السادسة من نفس اليوم (5 ت.غ)".

وأضافت المديرية أن هذه الأمطار ستؤثر في عدد من الأقاليم من بينها الرشيدية.