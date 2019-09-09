الجيش الإسرائيلي: محاولات فاشلة لإطلاق قذائف من سوريا والأسد سيدفع ثمناً باهظاً

قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عمليات إطلاق "فاشلة" لقذائف صاروخية من سوريا من قبل ميليشيات إيرانية باتجاه إسرائيل، متوعداً نظام الأسد بدفع "ثمن باهظ".

وقال الجيش في تصريح مكتوب: "في ساعات الصباح الباكر، تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا، لم تعبر إلى داخل إسرائيل، تم إطلاقها من قبل عناصر في الميليشيات الشيعية، بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق".

وأضاف: "يعتبر الجيش الإسرائيلي النظام السوري مسؤول عن كل عملية تنطلق من أراضيه".

وفي هذا الصدد، قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "نحن نحذر نظام بشار الأسد أنه سيدفع ثمنًا باهظًا على سماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه، حيث يغضّ طرفه، وحتّى يتعاون معها، لا يخفى هذا الشيء علينا، وقد أعذر من أنذر".