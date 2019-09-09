الجيش الإسرائيلي يقر بإسقاط "حزب الله" طائرة مسيرة له جنوبي لبنان

أقرت تل أبيب بصحة ما أعلنه "حزب الله" بشأن إسقاطه طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان، صباح الاثنين، لكنها قالت إنه لا خشية من تسرب معلومات سرية جراء ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، قال حزب الله إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدوا بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية".

وأضاف انه "تم إسقاط الطائرة المسيرة، وأصبحت في يد المقاومين".

وتعقيبا على ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش (لم تسمه) تأكيده سقوط طائرة مسيرة صغيرة في الأراضي اللبنانية.

وأشار المتحدث إلى أنه "لا خشية من تسرب معلومات سرية في أعقاب سقوط الطائرة التي لم تكن من النوع الأكثر تطورا"، على حد تعبيره.

يُذكر أن أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، توعد في أواخر أغسطس/آب الماضي، بإسقاط كافة الطائرات المسيرة الإسرائيلية ردا على استهداف عدة مواقع وعناصر تابعة له في سوريا ولبنان.

وخلال الأيام الماضية، شهد لبنان توترات عسكرية مع إسرائيل إثر إطلاق "حزب الله" صواريخ مضادة للدروع على آلية عسكرية إسرائيلية، ردا على مقتل قياديين للحزب بغارة إسرائيلية في سوريا، وإسقاط طائرتين مسيرتين بالضاحية الجنوبية لبيروت.