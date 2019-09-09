حماس: السعودية تحتجز قياديا من الحركة ونجله منذ أكثر من 5 شهور

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن السلطات السعودية، تعتقل منذ أكثر من 5 شهور، أحد قياديها ونجله.

وذكرت الحركة، الاثنين، في بيان، أن جهاز مباحث "أمن الدولة" السعودي، اعتقل يوم 4 إبريل/ نيسان 2019م، القيادي "محمد صالح الخضري المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود".

ووصفت الحركة الاعتقال بأنها "خطوة غريبة ومستهجنة".

وأضافت إن الخضري "كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وتابعت أن السعودية تعتقل الخضري، رغم أن عمره يبلغ (81) عاماً، ويعاني "مرضا عضالا"، دون أن تشفع له "مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها".

وذكر بيان حماس أيضا أن جهاز أمن الدولة السعودي يعتقل النجل الأكبر، للقيادي الخضري، ويدعى (هاني)، "بدون أي مبرّر".

وقالت إن اعتقاله الخضري ونجله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

وأوضح بيان الحركة أنها "التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن".

وأضاف البيان:" تجد الحركة نفسها مضطرّة لإعلان ذلك، مطالبة السلطات السعودية، بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة".