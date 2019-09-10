القاهرة.. انطلاق أعمال الدورة الـ152 لمجلس الجامعة العربية

انطلقت أعمال الدورة الـ 152 لمجلس الجامعة العربية، الثلاثاء، بمقرها في القاهرة، لمناقشة عدة قضايا بينها تطورات القضية الفلسطينية، و"التدخلات الإيرانية" في الشؤون العربية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، فإن أعمال الدورة العادية على مستوى وزراء الخارجية، تنعقد برئاسة العراق، وحضور بيير كرانبول، المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية عدة قضايا، أبرزها الصراع العربي الإسرائيلي، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، و"التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية".

كما يتضمن جدول الأعمال بنودا أخرى حول "أمن الملاحة وإمدادات الطاقة فى منطقة الخليج، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومى العربي والسلام الدولي"، حسب المصدر ذاته.

وتشهد الدورة الـ 152 لمجلس الجامعة العربية، مشاركة وزراء الخارجية والدولة للشؤون الخارجية للدول العربية، بينها قطر التي ترأس وفدها السفير إبراهيم السهلاوي، مندوب بلاده الدائم لدى الجامعة العربية.

ولم يشهد الاجتماع الوزاري العربي مناقشة عودة سوريا للجامعة العربية، الذي يظل مقعدها شاغرا منذ تجميد عضويتها عام 2012.