عشرات القتلى والمصابين في كربلاء إثر حوادث تدافع واختناق

ارتفعت حصيلة ضحايا التدافع الذي وقع أثناء تأدية مراسم ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء التي تبعد 100 كلم جنوب بغداد، الى 31 قتيلا ونحو مئة جريح، حسبما أفادت وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن عدد الضحايا ارتفع إلى "31 قتيلا و 100 مصاب بينها حالات حرجة" مؤكدا أن الحصيلة غير نهائية ويمكن ان ترتفع أكثر.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق حوادث تدافع واختناق أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني، دون الكشف عن اسمه، أن حصيلة القتلى والمصابين نجمت عن انهيار ممشى أثناء مراسم عاشوراء في كربلاء.