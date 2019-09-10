لبنان.. عمليات التهريب مع سوريا تتم عبر المعابر النظامية

صرح وزير الدفاع اللبناني أن عمليات التهريب على الحدود مع سوريا والذي يصل رقمها إلى 2.5 مليار دولار، تتم عبر المعابر النظامية، وليس غير النظامية.

وفي حديث مع صحفيين بعد اجتماع أمني بوزارة الدفاع، أضاف إلياس أبو صعب: "هناك 74 نقطة حدودية للجيش على الحدود". وشدد على أن "الأراضي المتداخلة مع سوريا بحاجة إلى قرار سياسي وتجهيز إضافي للجيش".

وأضاف: "المعابر غير النظامية العاملة على الحدود مع سوريا لا تتخطى العشرة، والجيش يعمل على معالجتها. اتفقنا على أن لا يطلق اسم معبر غير نظامي على المعابر المخصصة للسير على الأقدام".

وتابع: "هناك إجماع على أن الجيش منذ (عملية) فجر الجرود (ضد مسلحين سوريين صيف 2017) أغلق أكثر من 140 معبرًا، أي ما يزيد عن 95 بالمئة من المعابر".

واستطرد: "تفاهمنا مع الجيش على معالجة ما تبقى من معابر، أما التهريب والتهرب الجمركي فليس من المعابر غير النظامية".

ومضى قائلًا إن "حل قضية المعابر غير النظامية على الحدود هو الحل السياسي، أي ترسيم الحدود مع سوريا، والتعاون بين الجيش اللبناني والجيش السوري للحد من التهريب".

ولم يحدث ترسيم للحدود بشكل رسمي بين لبنان وسوريا.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الأسبوع الماضي: "لدينا 150 موقع تهريب، والبعض لا يتحدث إلا عن التهريب في المرفأ، هناك مشكلة طبعًا، ولكن نعمل على حلها".

ويبلغ عدد المعابر بين سوريا ولبنان 5 معابر، تحت سيطرة النظام من الجانب السوري، هي: جديدة يابوس (المصنع من الجانب اللبناني)، والدبوسية (العبودية)، وجوسية (القاع)، وتلكلخ (البقيعة)، وطرطوس (العريضة).