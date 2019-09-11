للمرة الثانية في أقل من عام.. الأمير محمد بن سلمان يستقبل وفداً إنجيلياً أميركياً

أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبل في جدة الثلاثاء وفداً إنجيلياً أميركياً، وهي ثاني زيارة يقوم بها وفد مماثل إلى المملكة.

رئيس الوفد الكاتب الإسرائيلي-الأميركي جويل روزنبرغ قال: "جرى التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب".

وأتت الزيارة عشية الذكرى السنوية لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، علماً بأن غالبية الذين اختطفوا الطائرتين اللتين اصطدمتا بالبرجين التوأمين في نيويورك كانوا سعوديين.

وعقب اللقاء كتب روزنبرغ في تغريدة على تويتر "يشرفني جداً أن أعود إلى المملكة العربية السعودية للمرة الثانية في أقل من عام".

وأضاف "التقينا بصاحب السمو الملكي ولي العهد وبمسؤولين كبار آخرين لمناقشة الإرهاب والسلام والحرية الدينية وحقوق الإنسان".

وحضر اللقاء بين ولي العهد والوفد الأميركي كل من الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة في واشنطن والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع ومحمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وكان ولي العهد استقبل وفداً إنجيلياً أميركياً برئاسة روزنبرغ أيضاً في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وتحظر المملكة ممارسة أي شعائر دينية على أراضيها غير الشعائر الإسلامية لكنها تسعى لتحسين صورتها في الخارج على صعيد التسامح الديني.