وزيرة خارجية السودان تبحث مع نظيريها التركي والأردني العلاقات الثنائية

بحثت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، الأربعاء، العلاقات الثنائية بين بلادها وكل من تركيا والأردن.

جاء ذلك خلال تلقيها اتصالين هاتفيين منفصلين من نظيريها التركي مولود تشاوش أوغلو، والأردني أيمن الصفدي، بحسب بيان صادر عن الخارجية السودانية.

وقدم تشاوش أوغلو والصفدي التهاني للوزيرة السودانية بمناسبة توليها منصبها.

وتم خلال الاتصالين بحث العلاقات الثنائية بين السودان وكل من تركيا والأردن، بحسب المصدر ذاته.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تشكيلة أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/نيسان الماضي.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير.