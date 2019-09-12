بعد تحريضه ضد المواطنين العرب.."فيسبوك" يعاقب نتنياهو بمنعه من الرسائل الخاصة



أعلن نائب عربي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أن شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قررت منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من إمكانية إرسال رسائل خاصة.



وقال مكتب رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، في تصريح مكتوب، إن "فيسبوك" عاقب نتنياهو، "بعد تحريضه الدّموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربيّة المنتخبة وإرساله رسالة خاصة إلى متابعيه عبر موقع فيسبوك، حرّض فيها على المواطنين العرب وعلى النائب أيمن عودة بشكل خاص".

وأضاف إن عودة، توجه إلى ممثلي شركة فيسبوك في البلاد، وطالبهم بإزالة هذه الرسائل المحرِّضة ومعاقبة نتنياهو.



وتابع: "أعلنت شركة فيسبوك بناءً على توجه النائب عودة، عن تعطيل إمكانية إرسال الرسائل الخاصة في حساب رئيس الوزراء عبر فيسبوك لمخالفته قوانين الموقع".



وكان الحساب الخاص لنتنياهو، قد نشر الأربعاء، تدوينة تحريضية ضد العرب، جاء فيها: "يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع القادم مع لابيد وعودة، غانتس وليبرمان، حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعًا، أطفال، نساء ورجال، والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نوويّة لتبيدنا جميعًا."



ولاحقا، أعلن حزب "الليكود" اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو، أن التدوينة نشرت دون علم نتنياهو.

ولم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما يؤكد أقوال عودة، كما لم يتسن الحصول على تعقيب من شركة "فيسبوك".



لكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قالت إن المنع هو لمدة 24 ساعة فقط.

وستجري الانتخابات الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل.