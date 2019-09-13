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أكثر من 30 جريحا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لغزة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.09.2019 19:03
آخر تحديث في 14.09.2019 05:27
أكثر من 30 جريحا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 30 فلسطينيا، أصيبوا، مساء الجمعة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على "مسيرات العودة"، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في تصريح مقتضب، أن 15 من الجرحى، أُصيبوا بالرصاص الحي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.

وتوافد آلاف الفلسطينيين، الجمعة، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

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